IOI-Entwickler enthüllt die größte Herausforderung für die Barrierefreiheit in Spielen heute

Kürzlich haben wir an der DevGAMM in Lissabon teilgenommen, wo wir von einer Reihe interessanter Entwickler und Gesichter aus der Spielebranche hören konnten, darunter Joshua Flitcroft, Technical Accessibility Designer bei IO Interactive, der erklärte, dass sich das Gaming zwar definitiv verbessert hat, wenn es um Barrierefreiheit geht, es aber immer noch einige große Herausforderungen gibt.

"Ich denke, wahrscheinlich das, vielleicht das größte, sind Gamer ohne Sehkraft." sagte Joshua und beschrieb damit die größte Herausforderung, vor der Entwickler heute stehen. "Ich denke, das ist etwas, woran wir wahrscheinlich noch arbeiten und herausfinden werden, wie wir es machen können, besonders wie bei Open-World-Spielen, damit wir den Spielern immer noch die Freiheit geben können, sich zu nähern und sie wählen zu lassen, wohin sie gehen und was sie tun wollen, anstatt ihnen nur zu sagen und ihnen zu zeigen, wie: Nein, du wirst diesen Weg gehen."

Um Spiele während der Entwicklung zugänglicher zu machen, geht es laut Flitcroft darum, sicherzustellen, dass das Bewusstsein vorhanden ist. "Das war im Moment unser größter Anstoß, Präsentationen zu halten, Berater und Menschen mit gelebter Erfahrung einzubeziehen, um darüber zu sprechen, was Gaming für sie bedeutet und warum es wichtig ist, und wirklich zu versuchen, die Zugänglichkeit auf diese Weise zu betrachten, indem wir uns darauf konzentrieren, mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen und auch in ihrem Alltag darüber nachzudenken."

Flitcroft spricht im vollständigen Interview unten auch über einige große Schritte in der Zugänglichkeit von Spielen, von Pokémon bis The Last of Us: Part II. Probieren Sie es aus!