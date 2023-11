IO Interactive will mehr als ein Bond-Spiel machen

HQ

Der dänische Hitman-Entwickler IO Interactive arbeitet an einem neuen James-Bond-Spiel, das nicht auf einem der Bücher von Ian Fleming basieren wird, sondern eine völlig neue Geschichte über den Hintergrund des legendären Agenten sein wird. Es scheint jetzt auch, dass sie Pläne haben, mehr als ein Spiel zu machen und dass es so etwas wie eine Fortsetzung sein wird. In einem Interview mit dem Edge Magazine schlägt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, vor, dass sie hoffen, genau das zu tun.

Hakan Abrak:

"Ich würde mich freuen, wenn die Spieler auf mehrere Bond-Spiele von IO zurückblicken und sagen: 'Wow, das war eine ziemliche Reise!'

Natürlich wissen wir noch nicht viel über das Spiel, das den Arbeitsnamen Project 007 trägt, und laut IO Interactive werden wir es frühestens im April 2025 spielen können.

Was denkst du über Project 007?