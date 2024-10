IO Interactive will "ein James-Bond-Universum schaffen, das Gamer für viele Jahre besitzen werden"

HQ

Wir wissen schon lange, dass der dänische Entwickler IO Interactive an einem kommenden James-Bond-Spiel arbeitet, und es gab viele Debatten darüber, wer Bond in dem Abenteuer spielen wird und wo es storytechnisch enden wird.

Die Entwickler haben verraten, dass es ein komplett neuer Bond sein wird, was noch nicht viel aussagt, aber in einem neuen Interview mit IGN verrät uns IO Interactive-Chef Hakan Abrak ein wenig mehr und enthüllt, dass es ein junger James Bond ist, den wir spielen werden, und dass die Idee ist, dass wir Spieler in der Lage sein werden, seine Reise von Anfang an zu verfolgen. Und die Hoffnung ist nicht zu verhehlen, dass aus dieser Zusammenarbeit hoffentlich eine Trilogie wird:

"Aber das Aufregende an diesem Projekt ist, dass wir tatsächlich eine originelle Geschichte machen konnten. Es handelt sich also nicht um eine Gamification eines Films. Es fängt komplett an und wird zu einer Geschichte, hoffentlich für eine große Trilogie in der Zukunft.

Und genauso wichtig und aufregend ist, dass es sich um eine neue Anleihe handelt. Es ist ein Bond, das wir von Grund auf für Gamer entwickelt haben. Es ist extrem aufregend mit all der Tradition und der ganzen Geschichte, die es gibt, gemeinsam mit der Familie daran zu arbeiten, einen jungen Bond für Gamer zu schaffen; eine Bindung, die die Gamer ihr Eigen nennen und mit der sie wachsen können."

Abrak scheut sich nicht, Selbstvertrauen zu zeigen und erklärt, dass die Hitman-Serie ihnen einige nützliche 007-Erfahrungen beschert hat:

"Wir haben das Gefühl, dass mehr als 20 Jahre Training für die Agentenfantasie, die Schaffung eines Agenten, der die Welt bereist und so weiter um die Welt reist, uns einiges an Know-how in diesem Bereich vermittelt haben."

Er schließt mit der Feststellung, dass IO Interactive den James Bond erschaffen möchte, der den Charakter für uns Spieler definiert, und bekräftigt, dass es den Wunsch gibt, ein eigenes Agentenuniversum für den britischen Superspion mit der Lizenz zum Töten zu schaffen:

"Ich möchte nicht zu viel darüber sprechen, aber ich hoffe einfach, dass wir etwas machen werden, das James Bond in den kommenden Jahren in der Gaming-Szene definieren wird. Und das ist nicht nur ein Spiel, sondern dass wir ein Universum schaffen, das die Spieler für viele Jahre besitzen und mit dem wir neben dem Bond in den Filmen wachsen können."

Was denkst du, ist ein junger James Bond etwas, das ihn anspricht und fühlt sich ein digitales Bond-Universum getrennt von den Filmen wie etwas an, das funktionieren könnte?