IO Interactive wärmt Hitman 3 mit Eröffnungsfilm auf

You're watching Werben

Am 20. Januar wird Hitman 3 veröffentlicht, das ist nur noch einen knappen Monat hin. Die Dänen in IO Interactive wollen uns nicht vergessen lassen, dass sie noch immer am letzten Teil der aktuellen Hitman-Trilogie "World of Assassination" arbeiten und aus diesem Grund haben sie gestern die Eröffnungssequenz des Spiels ausgestrahlt. Dieses Video fasst für neue Spieler noch einmal den aktuellen Stand der Dinge zusammen und erklärt gleichzeitig, wie sich Agent 47 unbemerkt auf eine Party in Dubai stehlen konnte. Anschließend übernehmt ihr die Kontrolle über den Assassinen und absolviert die erste Mission des Spiels.