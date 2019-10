IO Interactive und Warner Bros. arbeiten gemeinsam an neuem Spiel

IO Interactive hat in den letzten Jahren hart am Hitman-Franchise gearbeitet, musste allerdings trotzdem eine Reihe von Rückschlägen einstecken. In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung gab das dänische Entwicklerstudio bekannt, dass sie sich mit dem Publisher Warner Bros. über die Veröffentlichung und den Vertrieb eines neuen Spiels für Konsolen und PC geeinigt haben. Die beiden Studios in Kopenhagen und in Malmö sollen an diesem bevorstehenden Projekt arbeiten, Job-Angebote werden in Kürze ausgeschrieben, heißt es. Woran sie konkret arbeiten ist noch nicht bekannt.