IO Interactive: Square Enix hat das Vertrauen in die Hitman-Serie verloren

Square Enix war relativ lang für die Hitman-Serie verantwortlich. Der Publisher veröffentlichte das Originalspiel von Agent 47 im Jahr 2000 und ließ jahrelang weitere Ableger produzieren. Auch den Ausflug in die episodische Veröffentlichung des Reboots von 2016 hat das Unternehmen betreut, doch dann trennten sie sich vom zuständigen Entwicklerstudio IO Interactive.

Warner Bros. übernahm anschließend den Vertrieb von Hitman 2, beim kommenden dritten Kapitel wird IO Interactive erstmals vollständig auf eigenen Beinen stehen. Das Studio sprach kürzlich über die Trennung von Square Enix in einem Interview mit Game Informer. Hakan Abrak, der Geschäftsführer von IOI, erklärte im Gespräch, dass Square Enix damals das Vertrauen in die Serie verlor, weil das Monetarisierungsmodell initial enttäuschte:

"Die Strategie wurde mit dem Trojanischen Pferd [verglichen]. 'Bring Leute [ins Spiel] und wenn sie es mögen, werden sie schon aufrüsten'. Vielleicht werden wir am Anfang viel größere Mengen [an Spielern anlocken] und hoffentlich können wir diese Leute konvertieren, wenn sie das Spiel mögen. Das war die Strategie. Doch die Skepsis und die Fragen - 'Was soll das?' und 'Ist das ein Early-Access-Modell von einem großen Verlag?' und solche Dinge... es war ein historisch niedriger Umsatz; ein [schlechter] Start. Und im Laufe der Zeit verlor sogar unser Verlag - und Eigentümer - das Vertrauen."

Der Übergang in die Selbstständigkeit scheint dem Team jedenfalls gelungen zu sein. Mittlerweile kann sich das Studio offenbar über Wasser halten und die Hitman-Marke ist ebenfalls im Besitz der Entwickler. In Zukunft möchten die Dänen aber nicht nur das Hitman-Studio sein, das immer wieder das gleiche Spiel anfertigt, so Abrak. Stattdessen sieht das Unternehmen vor, mehrere, aktive IPs zu betreuen:

"Hitman und IO Interactive sind offensichtlich sehr eng miteinander verbunden, aber ich denke, dass IO in Zukunft nicht unbedingt als das 'Hitman-Studio IO Interactive' bezeichnet werden sollte. Stattdessen sollten die Leute IO Interactive in erster Linie als IO Interactive verstehen - als Schöpfer verschiedener Marken und als Ort der Kreativität. Hitman ist definitiv eines unserer Kinder, aber in Zukunft wird es weitere Kinder geben. Eines davon ist [Project] 007."

Wir sind gespannt, wie sehr sich dieses neue Projekt letztlich von Hitman unterscheiden wird. Hitman 3 erscheint am 20. Januar auf aktuellen und kommenden Konsolen als vollständiges Paket.