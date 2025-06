IO Interactive präsentiert 007 First Light, das 2026 auf den Markt kommen soll

HQ

Wir hatten erwartet, 007 First Light später in dieser Woche während des speziellen Showcases von IO Interactive in voller Länge zu sehen, aber das Spiel hat es ein wenig übertrieben und erschien nun als einer der Schlusslichter in der heutigen State of Play -Übertragung.

Wie uns Anfang der Woche mitgeteilt wurde, handelt es sich bei 007 First Steps um ein Prequel-Spiel, das erkundet, wie sich ein völlig origineller und viel jüngerer James Bond auf diesem Gebiet bewährt hat und sich eine Einladung in das hochselektive 00-Programm verdient hat. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr zu dieser Handlung hinzuzufügen, unter anderem, dass das Spiel "in die Fußstapfen eines jungen Bond schlüpfen wird, eines vielversprechenden, aber rebellischen Besatzungsmitglieds der Royal Navy, das für den MI6 rekrutiert wird. Sein scharfer Instinkt und sein Heldentum im Kampf bringen ihn in das strenge Ausbildungsprogramm der Agentur für die einst verehrte und neu auferstandene Elite-00-Sektion."

Darüber hinaus können wir erwarten, in die "exotische und gefährliche Welt der Spionage, die in den Filmen festgehalten wird", versetzt zu werden, in der die Spieler auf Abenteuer und Missionen rund um den Globus mitgenommen werden, um "Verbündeten und Feinden (oder in einigen Fällen beiden) von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, während sie entscheiden, wie sie Hindernisse und Herausforderungen überwinden, sei es mit roher Gewalt, listiger List oder charmantem Witz."

Es gilt als Third-Person-Action-Adventure-Spiel (also nicht annähernd in der gleichen Richtung wie die Hitman -Serie), und uns wurde gesagt, dass dieses Spiel "die charakteristischen Stealth- und Action-Gameplay-Mechaniken von IO Interactive mit der Welt von Bond und MI6 verbindet", so dass die Spieler in der Lage sind, verschiedene Bond-Gadgets zu nutzen, berühmte Charaktere wie M zu treffen, Q und Moneypenny und sonnt sich ansonsten in einer wahren und authentischen Bond-Erzählung.

Während IO zweifellos am Samstagmorgen um 2:00 Uhr BST / 3:00 Uhr MESZ während seines Showcase viel zusätzliches Gameplay über 007 First Light zu teilen haben wird, können wir uns vorerst mit der Tatsache trösten, dass das Spiel nächstes Jahr auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer sowie eine Reihe neuer Bilder an.