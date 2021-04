IO Interactive öffnet neues Studio in Barcelona

You're watching Werben

Von den Hitman-Entwicklern von IO Interactive erreichte uns die Meldung, dass das Team nach den Studios in Kopenhagen und Malmö eine dritte Niederlassung in Barcelona eröffnet hat. Gemeinsam mit den beiden anderen Dependancen soll dort an der Hitman-Reihe, "Project 007" und einer geheimen, noch nicht angekündigten Marke gearbeitet werden.

Laut IO-Interactive-Geschäftsführer Hakan Abrak ist das Büro in Barcelona Teil der "ambitionierten Expansionspläne" des dänischen Unternehmens. Die neue Studio-Konstellation soll laut Abrak "signifikante Auswirkungen auf aktuelle Entwicklungen und das Publishing der Projekte" haben.