IO Interactive macht "wirklich gute Fortschritte" bei der Switch 2-Version von 007 First Light

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Während PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Spieler seit Ende Mai in 007 First Light eintauchen konnten, warten Nintendo Switch 2-Besitzer darauf, das Spionage-Actionspiel von IO Interactive mit Patrick Gibson als James Bond zu erleben. Das liegt daran, dass der dänische Entwickler beschlossen hat, die Switch-2-Edition des Titels im April zu verschieben, was sich um eine unbestimmte Verzögerung handelt und keine klaren Launch-Pläne in Sicht sind.

Da wir uns am Beginn des Juli befinden und es zu diesem Thema noch kein Update gibt, hat Pocket Tactics inzwischen mit Theo Interactives leitenden Lizenzproduzenten Theuns Smit gesprochen, um ein Update zur Switch 2-Edition von 007 First Light zu erhalten.

Smit erklärt, dass die Arbeit an der Edition "voranschreitet, es läuft großartig, wir sehen wirklich gute Fortschritte auf der Optimierungsseite, weil es für uns im Grunde darum geht." Er fügt hinzu: "Wir wollen sicherstellen, dass wir ihr Zeit für Optimierung und Performance geben, [so] dass sie die Qualität erreicht, die nicht nur wir wünschen, aber dass wir glauben, dass unsere Spieler es verdienen."

Was den Startzeitplan angeht, merkt Smit an: "Wir freuen uns einfach auf den späteren Sommer, wenn wir darauf einsteigen, und wissen Sie, in der Zukunft, wenn wir bereit sind, noch mehr zu teilen, werden wir es tun, aber soweit ich jetzt sagen kann, läuft alles auf Kurs und läuft gut."

Vielleicht dauert es also nicht mehr lange, bis die Nutzer der Switch 2 mitmachen können. Kurioserweise wurde Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ein paar Tage vor 007 First Light veröffentlicht und dieses Spiel bekommt im September seine Switch-2-Version, also bekommen wir vielleicht im Herbst eine Wiederholung des Launches... Was erwartest du?