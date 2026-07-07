IO Interactive kündigt Pläne zur Entwicklung und unabhängigen Finanzierung an Project Fantasy

HQ

Als bekannt wurde, dass IO Interactive seinen Veröffentlichungs- und Finanzierungspartner für den kommenden Titel Project Fantasy verloren hatte, der vor der massiven "Reset" -Initiative als Xbox bestätigt wurde, fragten sich viele, wie der dänische Entwickler den Titel auf die Linie bringen würde.

Nun hat IOI in einem neuen Beitrag in sozialen Medien angekündigt, unabhängig Project Fantasy zu finanzieren und die Entwicklung ohne Unterstützung eines Partners abzuschließen. Dies wird "neben unseren anderen Projekten" geschehen, was eine Entscheidung ist, die zu weiteren enormen Veränderungen beim breiteren Entwickler führen wird.

IOI hat beschlossen, sich auf den "Erfolg unserer wichtigsten internen Kerntitel" statt auf externe Projekte und potenzielle Mobile-Game-Derivate zu konzentrieren, und darüber hinaus wird das dänische Unternehmen sein Studio in Istanbul schließen und das Personal entlassen, das im Büro gearbeitet hat.

Der Entwickler fügt hinzu: "Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, die Betroffenen in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen. Wenn Sie von irgendwelchen Möglichkeiten in Ihrem Netzwerk wissen, wären wir Ihnen für jede Unterstützung sehr dankbar, die Sie talentierten Menschen bei IOI bieten können, die vielleicht nach neuen Möglichkeiten suchen."

Sie beendet mit der Begründung, dass diese Entlassungsrunde und die Schließung des Studios "notwendige Entscheidungen sind, um die langfristige Zukunft von IO Interactive als einen der wenigen vollständig unabhängigen AAA-Entwickler und -Publisher zu bewahren sowie Project Fantasy bestmögliche Grundlage zu geben, um unter unserer eigenen Leidenschaft und Leitung erfolgreich zu sein."

Laut Project Fantasy erwartet "ein Spiel, eine Welt und ein IP, dem wir uns voll und ganz verpflichtet fühlen, und wir können es kaum erwarten, die Liebe mit euch zu teilen."