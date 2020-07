IO Interactive: Hitman 3 wird großer technologischer Sprung für gesamte Serie

Hitman 3 wurde von IO Interactive auf einem PS5-Event erstmals mit Gameplay-Impressionen präsentiert. Obwohl die Dänen das Game in Eigenproduktion erstellen und vertreiben, soll bei der Entwicklung nicht an den falschen Ecken gespart werden, versichert der Publisher. Neben der ach-so-düsteren Geschichte über Agent 47 stelle das nächste Sandkasten-Abenteuer nämlich einen großen Technologiesprung für die Serie dar, heißt es nun in einem Interview mit dem offiziellen Playstation-Magazin. Mattias Engström von IOI spricht über die Technologie hinter dem Spiel, die von der Playstation-5-Konsole "inspiriert" sei:

"Hitman 3 wird einen weiteren großen Fortschritt für unsere Technologie bedeuten, der von den Fähigkeiten der Playstation 5 angetrieben und inspiriert wird. Es ist ein außerordentlich komplexes Spiel, bei dem mehrere Systeme, die sich ständig gegenseitig unterstützen, gleichzeitig ausgeführt werden. Da wir mehr Leistung zur Verfügung haben, können wir signifikant mehr Dinge damit anstellen. Hitman ist ein Experimentierspiel. Wir laden den Spieler in eine Sandbox ein und lassen ihn so experimentieren, wie er will. Daher sehen wir das Speichern/Laden als ein wichtiges Merkmal, um genau das zu fördern. Die blitzschnellen Ladezeiten, die wir auf der PS5 sehen, machen sie zum perfekten Zuhause für die Hitman-Trilogie und regen mehr denn je zum Experimentieren an."

IO Interactive wird den Abschluss dieser Hitman-Trilogie (sofern alles gutgeht) im Januar 2021 veröffentlichen. Neben der Playstation 5 wird auch die Xbox Series X, der PC und die aktuelle Konsolengeneration (PS4 und Xbox One) als Format unterstützt.