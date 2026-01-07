IO Interactive gibt die PC-Spezifikationen für 007 First Light bekannt

HQ

Ende 2025 gab IO Interactive einige schlechte Nachrichten in Form einer Verzögerung von 007 First Light,eine leichte Änderung des Veröffentlichungsdatums des Spiels, die es von März auf Mai verschoben hat. Auch wenn das im großen Ganzen nur eine kleine Verzögerung ist, bedeutet es zwar eine längere Wartezeit bis zum Launch, aber zum Glück kannst du diese Zeit zumindest nutzen, um deinen PC in Kampfbereitschaft zu bringen, falls du auf der Plattform spielen willst.

Wir sagen das, weil jetzt die PC-Spezifikationen des Spiels bekannt gegeben wurden, was bedeutet, dass wir genau wissen, welche Hardware dein PC benötigt, wenn du das Spiel spielen möchtest. Bisher hat IOI nur die Spezifikationen für die Mindest- und Empfohlenen-Anforderungen veröffentlicht, aber die gute Nachricht ist, dass beide durchaus vernünftig erscheinen. Sehen Sie sich unten die vollständigen technischen Daten an.

Mindestanforderungen:



Leistungsziel: 1080p bei 30 FPS



Prozessor: Intel Core i5 9500K, AMD Ryzen 5 3500



Grafikkarte: Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, Intel Discrete GPU-Äquivalent



RAM: 16 GB



Videospeicher: 8 GB



Speicher: mindestens 80 GB



Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit



Empfohlene Anforderungen:



Leistungsziel: 1080p bei 60 FPS



Prozessor: Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600



Grafikkarte: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, Intel Discrete GPU-Äquivalent



RAM: 32 GB



Video-RAM: 12 GB



Speicher: mindestens 80 GB



Betriebssystem: Windows 10/11, 64-Bit



Kann dein PC 007 First Light aushalten?