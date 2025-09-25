IO Interactive enthüllt, dass Gemma Chan Q in 007 First Light zum Leben erwecken wird

HQ

Im Laufe der Jahre wurde die Figur von Q von einer Vielzahl berühmter Schauspieler in James Bond Filmen gespielt, darunter kürzlich John Cleese, die Ben Whishaw in der Daniel Craig Ära der 007-Epen vorausgingen. Während die Besetzung von Q wohl genauso wichtig ist wie Bond (und M und Moneypenny ), wurde die Rolle noch nie von einer Frau gespielt... Bis jetzt.

Im Spiel 007 First Light von IO Interactive wird Q durch Gemma Chan dargestellt. Die englische Schauspielerin, die dafür bekannt ist, dass sie in Eternals als Sersi, plus in The Creator, The Boy and the Heron, Don't Worry Darling, Crazy Rich Asians und sogar Diablo IV als Erys bekannt ist, wird nun die Aufgaben des Gadget- und Technikgenies übernehmen, das beim MI6 arbeitet.

Die vollständige Information über Chan 's Q fügt hinzu: "Gemma Chan wird sowohl ihre Stimme als auch ihr Abbild einem Videospiel leihen. Sie schlüpft in die Rolle von Selina Tan, der Leiterin der taktischen Simulation des MI6, einem neuen Charakter, der speziell für 007 First Light geschaffen wurde. Selina beaufsichtigt ein hochmodernes Programm, das entwickelt wurde, um die Fähigkeiten der vielversprechendsten Rekruten des MI6 zu testen und zu verfeinern. Mit ihrem Hintergrund in Psychologie, Strategie und immersiven Technologien ist sie ebenso beeindruckend wie innovativ."

Wann Sie damit rechnen können, Chan Q von in Aktion zu sehen, ist 007 First Light erscheint am 27. März 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.