IO Interactive bestätigt, dass Hitman 4 irgendwann erscheinen wird

Das nächste Spiel des dänischen Entwicklungsgiganten IO Interactive wird 007 First Light sein, aber wir erwarten alle, dass das Studio, das vor allem für Hitman-Spiele bekannt ist, irgendwann in die Reihe zurückkehrt. Nichts Offizielles wurde bestätigt, dass dies der Fall sein würde, aber es wurde angenommen. Jetzt wissen wir offiziell, dass es passieren wird...

Im kürzlichen Gespräch mit Variety nahm sich CEO Hakan Abrak Zeit, um über Hitman zu sprechen, wo er im Grunde bestätigte, dass Hitman 4 irgendwann Wirklichkeit werden wird.

Vollständig äußert Abrak: "Also wird es natürlich mehr 'Hitman' geben. Aber im Moment denke ich, dass wir auf die andere Seite dieses Jahres gehen müssen, und nächstes Jahr bekommt ihr mehr Neuigkeiten über den 'Hitman'-Koop, denn ich denke, der Koop ist eine wirklich, wirklich gute Erweiterung des Universums und wird in 'World of Assassination' sehr interessante Mechaniken und Kombinationen einführen. Aber danach werden wir über den nächsten 'Hitman' sprechen - denn natürlich wird es einen nächsten 'Hitman' geben. "

Während 2026 IOI also vollständig mit James Bond ausgerichtet sein wird, wird die Zukunft sehen, dass der Entwickler mit Agent 47 am Steuer zu dem zurückkehrt, was er am besten kann. Die große Frage ist, welche Art von Zeitplan an eine solche Rückgabe gebunden ist, denn wenn 007 ankommt, sind fünf Jahre vergangen, seit Hitman 3 (das zu World of Assassination wurde). Also, 2031 für Hitman 4?