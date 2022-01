IO Interactive beschreibt Inhalte und Updates, die Hitman 3 2022 erweitern werden

HQ

IO Interactive hat diese Woche neue Updates und Features für das Stealth-Spiel Hitman 3 ankündigt. Am 20. Januar wird der Spielmodus "Elusive Target Arcade" eingeführt, der im Verlauf des Jahres regelmäßig erweitert werden soll, so das Studio. Genau wie in den regulären Elusive-Target-Missionen muss Agent 47 seine Ziele in einem einzigen Versuch abschließen, allerdings sollen wir in dieser Variante mehrere Personen um die Ecke bringen. Gelingt euch das, verdient ihr euch wertvolle Ausrüstung, die ihr im gesamten Spiel verwenden dürft. Scheitert ihr bei einem Auftrag, müsst ihr einen Tag lang warten, bis ihr die Mission erneut versuchen dürft.

Im Frühjahr 2022 soll Hitman 3 mit einem Spielmodus namens "Freelancer" erweitert werden. Agent 47 muss in diesen Missionen kleinere Ziele eliminieren, bis sich der große Boss offenbart. Schaltet ihr diesen ebenfalls aus, schließt ihr den Auftrag erfolgreich ab und sackt weitere Belohnungen ein. Im Gegensatz zur traditionellen Hitman-Erfahrung sei Freelancer von modernen Roguelikes inspiriert worden, was im Grunde bedeutet, dass unsere Aktionen Konsequenzen nach sich ziehen. Lasst ihr während eines Auftrags beispielsweise ein wichtiges Werkzeug zurück, müsst ihr euch anschließend selbstständig darum kümmern, dass ihr wieder vollständig ausgestattet seid. In dieser Spielvariante wird Agent 47 wohl sogar in der Lage sein, sich in einen sicheren Bereich zurückzuziehen, den ihr nach euren Vorlieben anpassen könnt...

HQ

IO Interactive möchte die Hitman-Spiele in diesem Jahr noch einmal gebündelt verkaufen und deshalb kündigten sie am Donnerstag die "Hitman Trilogy" an. Darin stecken, wie ihr euch sicher bereits denken könnt, alle Spiele der 2016 gestarteten Reboot-Reihe mit allen zuvor veröffentlichten Inhalten und Updates. Diese Edition wird am 20. Januar erscheinen und sie wird auf dem PC (Epic Games Store und Steam), sowie auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erhältlich sein. Am gleichen Datum werden Computerspieler Hitman 3 als VR-Erfahrung ausprobieren dürfen, denn das Update wird nächste Woche ebenfalls ausgeliefert.

Die Entwickler erinnerten auch noch einmal daran, dass sich PC-Nutzer in 2022 darauf einstellen dürfen, Hitman 3 mit Raytracing-Effekten zu erleben. Reflexionen und verbesserte Schatten sollen die Bildqualität insgesamt etwas anheben. Bei dieser Gelegenheit wiesen die Dänen erneut darauf hin, dass Hitman 3 "in Kürze" Intels XeSS-Technologie unterstützen wird. Xe Super Sampling ist eine KI-Technologie, die Grafikkarten entlastet und somit zu Performance-Steigerungen führen kann (vergleichbar mit DLSS von Nvidia oder FSR von AMD).

Am Ende der Präsentation haben wir noch einen kurzen Ausblick auf einen neuen Schauplatz erhalten. Die Karte "Rocky" soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden und es wirkt wie ein tropisches Gebiet, das ein wenig an Tomb Raider erinnert.