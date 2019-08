IO Interactive arbeitet an Hitman 3 und neuer Marke

Diese Woche haben wir interessante Nachrichten vom dänischen Entwickler IO Interactive erfahren. In einer Crowdfunding-Dokumentation des Medienunternehmens NoClip haben wir Einblick in das Büro des Hitman-Entwicklers bekommen. Dort sprach das Studio erstmals offiziell über den nächsten Eintrag ihrer Assassinen-Simulation und enthüllte gleichzeitig eine weitere Überraschung. Studiochef Hakan Abrak kündigte neben Hitman 3 eine brandneue Spielserie an, das hat das Team seit über zehn Jahren nicht mehr gemacht. Angesichts des lauwarmen Empfangs von Hitman 2 überlegt der Entwickler aktuell eine Rückkehr zum episodischen Format.