Inzoi wird in den ersten Tagen im Early Access zum "Millionenseller"

Obwohl die PC-Spielanforderungen recht anspruchsvoll sind, besteht kein Zweifel daran, dass Inzoi die Antwort war, nach der viele Spieler in der Lebenssimulations-Nische suchten, die EAs Die Sims-Franchise seit Jahrzehnten unangefochten dominiert. Tatsächlich hatte der Titel einen recht beliebten Start in den Early Access, und Krafton hat gerade bekannt gegeben, dass Inzoi in weniger als einer Woche eine Million verkaufte Exemplare überschritten hat.

Es hat noch einen langen Weg bis zur vollständigen Veröffentlichung vor sich, und obwohl es uns gefallen hat, haben wir in unserem Early Access-Test einige Vorschläge gemacht, um es besser zu machen. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass, wenn sie auf ihre wachsende Community achten, wir in naher Zukunft sicherlich weitere Erfolge von Inzoi sehen werden.