Inzoi löst Hollow Knight: Silksong als Spiel auf der Wunschliste auf Steam ab

Halten Sie Ausschau nach dem, was im Laufe der Woche kommt, denn es ist möglich, dass das nächste große Ding in der koreanischen Entwicklung still und leise angekommen ist und wir es nicht kommen sahen. Nun, vielleicht haben wir das, denn wir spielen seit ein paar Tagen Inzoi, Kraftons Anwärter auf die Life-Sim-Hegemonie von EA, mit Die Sims.

Und während wir ein paar Eindrücke vom Early Access vorbereiten, der am 28. März startet, erreichen wir heute die Nachricht, dass Inzoi Hollow Knight: Silksong als das am meisten gewünschte Spiel auf Steam überholt hat. Nicht, dass das ein unmittelbarer Grund wäre, das Konfetti zu werfen, aber es sieht so aus, als ob die Erwartungen ziemlich gut sind. Die Begleit-App Inzoi Studio, die jetzt (und kostenlos) verfügbar ist, gehört derzeit auch zu den beliebtesten auf der Valve-Plattform.

Wenn ihr mehr über Inzoi erfahren wollt, bevor unsere Early Access-Impressionen eintreffen, schaut euch den Trailer unten an.