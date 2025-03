Inzoi Early Access Review: "Entschuldigung, aber haben wir uns nicht schon einmal getroffen?"

HQ

Wir beginnen diese Überprüfung mit einer Regel, die sich durch den gesamten Text zieht und die besser von Anfang an klar gemacht werden sollte, da Vergleiche sehr häufig sein werden und je früher, desto besser. Ja, Inzoi ist eine Weiterentwicklung von The Sims (trinken Sie nicht jedes Mal einen Shot, wenn ich mich auf diese Referenz beziehe, sonst beenden Sie den Artikel so betrunken wie ein Pirat), tatsächlich ist es ein eklatantes Upgrade, bei dem die Herausgeber nicht das geringste Zögern hatten, alle zu rettenden Elemente dieser Maxis-Saga zu retten, um sie "zum Leuchten zu bringen" und sie in ein Next-Gen-Delirium der Menschheit zu verwandeln. Simulation.

Nachdem das geklärt ist, werden wir sehen, ob der Vorschlag der Südkoreaner von Krafton überzeugt oder einer dieser seltsamen Versuche bleibt, eine 30 Jahre alte Videospiel-Institution zu verbessern, nach der niemand gefragt hat.

Der Vorschlag von Inzoi ist so einfach wie ehrlich, unser Ziel ist nichts anderes, als einen virtuellen Avatar zu generieren und in das ereignisreiche Leben einer Stadt mit allem, was dies mit sich bringt, einzutauchen, ein Haus nach unserem Geschmack zu finden, Freunde... Wer weiß? Vielleicht Liebe! Wer weiß? Und generell diese interaktive Welt mit ihren vielen Möglichkeiten und Aufgaben erkunden.

Der erste Eindruck ist überwältigend, die Möglichkeiten der Anpassung sind nahezu unendlich und vom Charaktereditor selbst aus können wir bereits einen Blick auf die gute Arbeit der Koreaner im grafischen Bereich werfen, die hervorragend ist. The Sims hat es geschafft, uns dank einer sehr charakteristischen Ästhetik davon zu überzeugen, dass es grafisch nicht so schlecht ist, während es in Wirklichkeit ein visuelles Element hat, das kaum mehr als das eines Handyspiels ist. Inzoi ist voll und ganz mit Next-Gen-Grafiken, aber, ABER, das macht sich viel mehr in den Erstellungsabschnitten als im Gameplay bemerkbar. Dazu später mehr.

Wenn es darum geht, unseren Charakter zu erschaffen, können wir so viel Zeit damit verbringen, wie wir wollen. Sekunden, wenn wir einen der vielen vorgenerierten Aspekte auswählen, die es gibt, oder Stunden, wenn wir einen Avatar nach unserem eigenen Bild und Gleichnis erstellen möchten? Oder die von Ursula von der Leyen, wenn wir wollen. Die Möglichkeiten sind nahezu endlos.

Dieselbe Flut von Optionen gilt auch für die Personalisierung von allem, was uns umgibt, von unserer Kleidung, unseren Möbeln, unserem Haus, unserem Auto... Alles kann bis zur Erschöpfung oder Übelkeit verändert werden. Wenn wir des Spielkatalogs überdrüssig werden, können wir ein KI-Tool verwenden, das mäßig gut funktioniert, um Bilder oder Objekte auf das virtuelle Terrain zu übertragen und sie in unserem Leben zu verwenden.

Das Gefühl von unbekannter Tiefe, wenn es darum geht, alles anzupassen, verschwindet schnell, wenn wir ins Spiel kommen. Zu Beginn müssen wir entscheiden, ob wir ein bestehendes Haus bewohnen oder eines von Grund auf neu anfangen wollen. Wie in The Sims haben wir ein Budget und müssen uns so oder so daran halten. Tatsächlich können wir auch die Rolle eines Charakters mit einem bereits bestehenden Hintergrund und sogar einer bereits bestehenden Familie übernehmen, aber seien wir ehrlich, das ist nicht die Option, die wir gewählt haben, und wir werden das Leben von Grund auf neu leben.

Nun, wie ich schon sagte, sobald wir unseren Charakter und unser Haus geschaffen haben, bedeutet das, dass wir Minuten oder Stunden nachdem wir angefangen haben, je nachdem, wie wir uns entschieden haben, vorzugehen, feststellen werden, dass wir hier sind, ok? Und jetzt? Nun, wir können so viel oder so wenig tun, wie wir wollen, und es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Ziele setzen, denn der Vorschlag des Spiels in diesem Sinne ist ziemlich offen.

Das erste, was wir sehen werden, ist, dass die grafische Pracht, die wir in den Charakter-Editoren gekostet haben, ehrlich gesagt geringer wird, wenn wir in echt spielen können. Die visuelle Umgebung ist besser als die von The Sims, aber viel weniger als erwartet. Die Charaktersteuerung ist im Grunde die gleiche wie in der Maxis-Saga, ein Point-and-Click-System, mit einer Dropdown-Option für die Interaktionen mit der Person oder dem Objekt, mit dem wir interagieren möchten. Es stimmt, dass die Art und Weise, wie Sie mit allem interagieren können, zugenommen hat, aber es ist immer noch eine etwas enttäuschende geschlossene Umgebung von Optionen.

In diesem Sinne und wenn wir darüber sprechen, was wir mit anderen Charakteren machen können, die wir im Spiel finden, hat Inzoi bis zum Überdruss wiederholt, dass alle losen Charaktere eine KI haben, die ihnen hilft, ihre Reaktionen realistischer und zufälliger zu gestalten, wenn sie mit uns interagieren. Nun, soweit wir gesehen haben, ist das bestenfalls teilweise richtig.

Sagen wir einfach, dass spielbare Charaktere ein Problem haben, wenn es darum geht, ihre Rollen im Spiel zu übernehmen, und es gibt eine Art "Flatrate" von Aktionen, die VIEL aus einer immersiven, intelligenten Welt herausholen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir plötzlich ein Feuer entfachen und die Feuerwehrleute kommen, ist es für sie völlig in Ordnung, am Tisch zu sitzen und das Frühstück zu machen oder mit jemandem zu sprechen, der da ist. Das Ergebnis ist dürftig und enttäuschend.

Was entscheidend verbessert wird, ist die Bewegungsfreiheit. In Inzoi können wir mit verschiedenen Optionen die Stadt auswählen, in der wir uns niederlassen werden, und uns dann frei auf der Karte bewegen. Nun, vielleicht auch nicht frei, denn die Realität ist, dass das Gefühl der Weltatmosphäre konstant ist, aber sicherlich viel tiefer als in irgendeinem von The Sims und mit einem akzeptablen Grad an Lebensgefühl. Es gibt Autos, die wir kaufen und benutzen können, und wir haben ein Mobiltelefonsystem, um mit den Menschen zu interagieren, die wir sehen.

In diesem Sinne ist das System auch ziemlich begrenzt und verwendet einen Reputationsmodus mit den anderen, der unsere Beziehung zu ihnen kennzeichnen wird... Nun, genau wie in The Sims. Sobald wir auf der Freundschaftsleiter nach oben klettern, können sich die Dinge zur Liebe entwickeln... Ah! l'amour! Inzoi erlaubt jede Art von Beziehung zwischen Männern und Frauen und ihren möglichen Kombinationen, so wie es sein sollte, aber niemand sollte Inzoi als Simulator mit 18+ Inhalten kaufen, weil alle Sex- und Nacktszenen zensiert sind oder gar nicht existieren. Ihr tut uns leid, meine Spannerfreunde.

Vielleicht befinden wir uns in dem unangenehmen Moment, an dem es an der Zeit ist, sich daran zu erinnern, dass es sich um ein Offline-Spiel handelt. Alles, was in Inzoi passiert, wird in Inzoi bleiben, buchstäblich mit all dem Guten (ein bisschen) und dem Schlechten (viel), das es hat. Trotzdem müssen wir uns nicht verrückt machen, denn sobald wir das leere Gefühl der leeren Leinwand, das wir am Anfang haben, überwunden haben, gibt uns Inzoi eine große Anzahl von Dingen, die wir mit unserem Charakter zu tun haben, und obwohl die Dinge normalerweise keine Herausforderung als solche darstellen, wenn es darum geht, sie zu unternehmen, Sie sind unterhaltsam und mühsam.

Was das Spiel selbst betrifft, naja, ein bisschen vom Üblichen. Auf der Suche nach Jobs, Freunden, Beziehungen... Ja, ich weiß, was du denkst: aber das habe ich ja schon gespielt... Und du hast Recht! Es gibt einige coole neue Dinge in Inzoi, aber es sind nur wenige und hauptsächlich kosmetische Dinge. Was der Kern des Spiels ist, ist ein bisschen wie The Sims mit Ergänzungen wie einem dynamischen Wetter oder der Option für Ihren Keko, "alleine" zu spielen, aber nichts, was wirklich rechtfertigt, Stunden zu investieren und eine gute Zeit zu haben, was zu einem Gefühl des Mangels an Seele oder Leere führt, das wir ehrlich gesagt nicht erwartet haben, Aber das ist von Anfang an sehr offensichtlich. Uns gefiel das Gefühl, dass die Zeit mit unserem Charakter voranschreitet und es uns ermöglicht, uns entweder als Familie mit heranwachsenden Kindern oder als wir selbst zu "entwickeln". Nachdem wir all dies erklärt haben und in einer Rezension die Erklärung des Gameplays drei Absätze in Anspruch nehmen, ist es wirklich an der Zeit, sich Sorgen zu machen.

Die Musik ist eine weitere "Hommage" an The Sims, eine Mischung aus New-Age-Melodien mit der merkwürdigen Eigenschaft, sehr entspannend zu sein, aber gleichzeitig unsere Seele bis an die Grenze von Trankimazin zu entnerven, etwas, das ich persönlich in Maxis' Spielen immer gehasst habe und das hier gerettet wird, ohne es auch nur ein wenig zu drehen, um zu sehen, wie es variiert werden könnte. Die Stimmen der Charaktere sind schrecklich. Es ist eine weitere fiktive Sprache mit nervigen Geräuschen, die in einer Art Mischung aus Grus Schergen und WoWs Gemurmel aufhört, bei der ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wie sie es durch die Beta-Testphasen des Spiels geschafft haben. Die Soundeffekte sind im Allgemeinen etwas gezwungen, aber ich denke, es ist nicht schlecht.

Nach all dem Gesagten und zusammenfassend stelle ich fest, dass ich in meiner Bewertung des Spiels manchmal etwas zu grob geklungen habe. Es ist möglich, dass Inzoi in Bezug auf die Lifesims, die wir gespielt haben, in keiner Hinsicht eine große Revolution ist, aber es ist wahr, dass es ein sehr verrücktes grafisches Element mit sich bringt, vor allem im Charakterersteller, und einige andere coole Details, die uns motivieren können, ein wenig zu spielen... Ja, ein bisschen, denn die Realität ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob dies im Jahr 2025 ausreichen wird, um den Spieler lange vor dem Computer zu halten, in der Tat, ich fürchte, dass es nicht so sein wird.