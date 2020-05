Inxile-Chef Brian Fargo konzentriert sich jetzt voll und ganz auf kreative Arbeiten

In zwei Monaten spielen einige von uns Wasteland 3, das vielleicht letzte Multiplattform-Spiel des Entwicklers Inxile Entertainment (die wurden doch mittlerweile von...

Video-Vorschau mit eigenem Gameplay zu Wasteland 3 am Start

am 18. März 2020 um 17:50 NEWS. Von Mike Holmes

In Berlin konnten wir in der vergangenen Woche das postapokalyptische CRPG Wasteland 3 spielen und uns einen eigenen Eindruck davon machen, was Inxile Entertainment mit...