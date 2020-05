Inxile Entertainment stellt NPCs von Wasteland 3 im neuen Entwicklertagebuch vor

Am Wochenende hat uns Inxile Entertainment mit einer neuen Ausgabe ihres Entwicklertagebuchs von Wasteland 3 unterhalten. Dieses Mal widmet sich das Team einigen der Leute, die wir im Abenteuer treffen werden. Uns erwartet sogar eine kleine Überraschung, da wir die Tochter des Patriarchen kennenlernen - Liberty. Auch von Colorado, dem Schauplatz des Strategie-Rollenspiels, erhalten wir ein paar neue Einblicke. Wasteland 3 wird erst am 28. August für PC, Playstation 4 und Xbox One (im Xbox Game Pass enthalten). erscheinen und einige Redakteure aus unserem Netzwerk halten es für eines der vielversprechendsten Spiele des Jahres 2020.

You watching Werben