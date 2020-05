Inxile Entertainment gibt einen tiefen Einblick in die Charaktererstellung von Wasteland 3

In einer neuen Entwicklertagebuch-Reihe stellen uns die RPG-Experten von Inxile Entertainment die vielen Anpassungsoptionen der Charaktererstellung aus Wasteland 3 genauer vor. Es gibt unzählige Möglichkeiten, mit denen wir unsere eigenen Spielfiguren so effizient wie möglich gestalten können, denn unsere Truppe lässt sich auf den Kampf, die freie Erkundung und natürlich hinsichtlich anderer Facetten des Rollenspiels optimieren.

Wir bekommen bei dieser Gelegenheit auch einen detaillierten Blick auf das neue Kampfsystem, das im Vergleich zu den vorherigen Titeln einige Ergänzungen aufweist. Eines der wichtigsten Veränderungen ist die Tatsache, dass die klassischen Züge passe sind (alle Figuren agieren in der gleichen Runde), weshalb wir häufiger auf Combos setzen müssen. Das hier ist noch einmal ein interessanter Einblick in dieses Spiel, das wir uns vor zwei Monaten bereits ähnlich detailliert genauer angesehen haben. Wasteland 3 wurde aufgrund des Coronavirus auf den 28. August verzögert. Spieler auf PC, Playstation 4 und Xbox One dürfen sich über den Titel freuen.

