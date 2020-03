Inxile Entertainment erinnert mit neuem Bild an Wasteland 3

Bis zur Veröffentlichung von Wasteland 3 ist es noch einige Wochen hin, doch angesichts der anstehenden Spiele könnte diese Zeitspanne in Nullkommanichts vorüber sein. Ganze fünf Jahre lang hat das Franchise geschlafen, um plötzlich (gleich zweimal) wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Mit dem neu veröffentlichten Wasteland Remastered für PC und Xbox One (übrigens im Xbox Game Pass enthalten) und dem bevorstehenden nächsten Kapitel der Reihe, das auf PC, PS4 und Xbox One erscheint, dürften Fans vor Begeisterung doch hoffentlich auftauen. Das hofft zumindest Inxile, als sie uns diese Woche mit einem kleinen Bild aufheitern wollten. Fans werden die Details darauf vielleicht zu schätzen wissen, denn diese Illustration muss sie derzeit ein wenig über dem Wasser halten: