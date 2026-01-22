Inxile: Clockwork Revolution ist unser "ehrgeizigster Titel, wahrscheinlich um den Faktor 10"

HQ

Man vergisst leicht, was für ein Kraftpaket Microsoft im Bereich Rollenspiele geworden ist, und im vergangenen Jahr konnten wir Xbox Games Studios-Titel wie Avowed, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und The Outer Worlds 2 genießen – und dieses Jahr können wir uns auf Fable freuen.

Außerdem haben sie Clockwork Revolution, entwickelt von Inxile, einem Studio, das sich mit erstklassigen Titeln wie Torment: Tides of Numenera und Wasteland 3 einen Namen gemacht hat. Abgesehen davon, dass das Spiel angekündigt wurde, wissen wir sonst nicht viel, und es ist fraglich, ob es 2026 veröffentlicht wird, angesichts der Pläne von Microsoft.

Unabhängig davon scheint sich das Warten zu lohnen. In einem Interview mit GamesRadar sagt der Rollenspiel-Veteran Brian Fargo (der Inxile gegründet und auch CEO ist), dass es ihr "ehrgeizigster Titel ist, wahrscheinlich um den Zehnfachen."

Wenn du die vorherigen Titel des Studios gespielt hast, weißt du, wie deine Entscheidungen die Geschichte komplett verändern, und das ist etwas, das Fargo auch für Clockwork Revolution wichtig hält:

"Für mich bedeutet Rollenspiel, dass ich eine Rolle spielen und tatsächlich die Welt um mich herum beeinflussen kann. Wenn alle Wege zum gleichen Ergebnis führen, bricht die Immersion, und man hat das Gefühl, nur ein Spiel zu spielen, statt in einem zu leben. Aber wenn die Welt ständig reagiert und deine Entscheidungen widerspiegelt, sowohl in großen Maßstäben als auch genauso wichtig in kleinen Schritten, dann setzt die Immersion wirklich ein."

Und es wird wirklich umfangreich sein. Kein Spieler kann mehr als etwa 70 % des Abenteuers in einem einzigen Durchgang sehen, weil deine Entscheidungen und deine Persönlichkeit einige potenzielle Wege verschließen:

"Wir bauen wahrscheinlich etwa 30 % mehr Inhalt, als ein Spieler in einem einzigen Durchlauf sehen könnte. Wir wollen, dass die Spieler das Spiel als einen anderen Archetyp angehen können, egal ob man gut, böse oder etwas dazwischen sein möchte."

Wir empfehlen, das vollständige Interview für weitere Informationen über Clockwork Revolution zu lesen. Hoffentlich erfahren wir auf der Nicht-E3 dieses Sommer mehr über das Spiel, aber es ist möglich, dass Microsoft dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum der Xbox feiern möchte, indem es sich ganz auf neue Teile wie die größten Serien konzentriert: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved.