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Invincible

Invincible wird für eine sechste Staffel zurückkehren

Die fünfte Staffel der Prime-Video-Animationsserie wird 2027 Premiere feiern.

Werner Herzog - Invincible

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Nachdem Staffel 4 von Invincible im Frühjahr zu Ende ging, dauerte es nicht lange, bis Prime Video ein Update zur bereits genehmigten fünften Staffel veröffentlichte. Uns wurde gesagt, wir sollen 2027 mit weiteren Episoden rechnen, wahrscheinlich wieder im Frühling, und dass Conquest diesmal nicht zurückkehren wird, da der berühmte Viltrumite nun wirklich tot und begraben ist.

Die Serie scheint jedoch weiterhin ein großer Erfolg für den Streamer zu sein, sowohl in kritischer als auch in Bezug auf die Zuschauerzahlen, da Prime Video nun bestätigt hat, dass Invincible ebenfalls für eine sechste Staffel genehmigt wurde, die voraussichtlich 2028 erscheinen wird – auch wenn dies noch nicht angekündigt wurde.

Was uns auch gesagt wurde, ist, dass in Staffel 5 die Figur Gravitator eingeführt wird und Jack Quaid der Rolle seine Stimme leihen wird, was letztlich bedeutet, dass er Prime Videos The Boys gegen den anderen Superhelden-Hit des Streamers eintauscht, da ersterer nun zu Ende gegangen ist.

Bis weitere Episoden erscheinen, verpassen Sie nicht unsere Rezension der 4. Staffel von Invincible . Was die Dauer Invincible betrifft, hatte Schöpfer Robert Kirkman zuvor Pläne für acht Staffeln im Fernsehen.

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