Invincible VS zeigt brutales Omni-Man-Gameplay auf der EVO

HQ

Skybound Games nutzte die Gelegenheit, um während der EVO einen brandneuen Gameplay-Trailer für sein kommendes brutales Kampfspiel Invincible VS zu präsentieren. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand kein Geringerer als Omni-Man, alias Nolan Grayson, der bereit war, eine schwere Strafe zu verhängen. Sein Moveset ist ein gnadenloses Arsenal an Schlägen und Tritten, schnell, knochenbrechend und perfekt kalkuliert.

Die Stimme leiht natürlich wieder J.K. Simmons, genau wie in der TV-Serie. Invincible VS wird voraussichtlich im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen und dabei seine charakteristische, blutige Ästhetik beibehalten, wie es sich gehört. Ausgereift, roh und absolut fantastisch. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Ist Invincible VS etwas, auf das du dich freust?