Invincible VS feiert, dass sie eine Million Spieler erreicht hat

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In knapp zwei Wochen hat Invincible VS, das neue Kampfspiel, das auf den Invincible-Comics und der Amazon-Prime-Zeichentrickserie basiert, eine Million Spieler erreicht. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Skybound Entertainments erstes eigenes Entwicklungsstudio Quarter Up und beweist, dass die Menschen heutzutage einfach Invincible lieben.

Es ist erwähnenswert, dass die gefeierte Leistung eine Million Spieler statt einer Million verkaufter Exemplare beträgt, da Skybound in einer Pressemitteilung anmerkt, dass die Daten auch Spieler der offenen Beta enthalten, die am 9. April gestartet wurde. Wir sind jedoch sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auch das Spiel diese Verkaufszahlen erreicht.

Jetzt verpflichten sich die Entwickler zur Zukunft des Spiels. Mit einer Million Spieler sind das viele Leute, die sich auf die kommenden DLCs und Inhaltsupdates des Spiels freuen. Balance-Patches sind ebenfalls in Planung, da Invincible VS versucht, für alle Kämpfer ein faires Spielfeld zu schaffen, egal wie stark sie in den Comics und der Serie sind.