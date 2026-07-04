Invincible VS Entwickler sind "immer bereit für ein Crossover"

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Invincible VS hat vielleicht gerade nur Figuren aus den Comics und der TV-Serie, aber das könnte sich später ändern. Invincible als Franchise hat sich in der Vergangenheit mit anderen großen IPs gekreuzt. Wir haben gesehen, wie Mark in den Comics mit Peter Parker zusammenarbeitete, und Omni-Man trat als Gastcharakter in Mortal Kombat auf.

Die Entwickler von Quarter Up würden sich wünschen, dass sich das auch in ihrem Tag-Fighter widerspiegelt. Im Gespräch mit MMORPG.com bestätigten Spieldirektor Dave Hall und der leitende Kampfdesigner Bautista mit, dass sie für Crossover-Charaktere in zukünftigen DLC-Paketen bereit sind.

"Wir sind immer bereit für ein Crossover. Ich finde es wirklich spannend, darüber nachzudenken, und hoffen wir, dass wir in Zukunft etwas machen können, aber nichts, worüber wir jetzt sprechen können. Wir sind definitiv nicht darüber hinweg, und wir würden uns freuen, mit legendären Charakteren wie Spider-Man zusammenzuarbeiten", sagte Hall. Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass Mortal Kombat-Charaktere in die Invincible-Welt gelangen, fügte er hinzu: "Wir würden uns freuen, Sub-Zero und Scorpion zu haben! Bring sie rüber, das wäre super."

"Wenn wir diese Gelegenheit haben, werden wir sie auf jeden Fall nutzen, denn diese Charaktere sind extrem ikonisch, und sie nach Invincible bringen zu können, um zu sehen, wie sie in unser Meta passen, wäre großartig." sagte Bautista.

Crossover-Charaktere könnten Invincible VS helfen, die Vorwürfe zu besiegen, dass viele Charaktere sich wie fliegende Ziegelsteine anfühlen. Zwei neue Helden sind in Staffel 1 zum Spiel gestoßen, und Quarter Up wird mit jeder Staffel mehr liefern. Wir werden wahrscheinlich nicht sofort einen Crossover bekommen, aber einer könnte noch in der Zukunft geplant sein.