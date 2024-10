Invincible Teaser bestätigt Start von Staffel 3 im Februar

HQ

Auf die zweite Staffel von Invincible mussten wir eine ganze Weile warten. Vor allem mit der Pause in der Mitte der Saison, so dass Robert Kirkman und Crew schnell ankündigten, dass die dritte Staffel viel früher kommen würde. Sie haben nicht gelogen.

Der neue Teaser-Trailer unten, der dem ersten Teaser für Staffel 2 sehr ähnlich ist, enthüllt, dass Invincible Staffel 3 am 6. Februar 2025 auf Prime Video debütieren wird. Nicht, dass die guten Nachrichten hier aufhören würden. Uns wurde auch gesagt, dass die dritte Staffel keine Pause in der Mitte der Staffel haben wird, also werden wir wöchentlich eine neue Folge bekommen.