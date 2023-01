Invincible Staffel zwei könnte Jeffrey Dean Morgan spielen

HQ

Jeffrey Dean Morgan könnte in der zweiten Staffel von Invincible erscheinen. Zumindest sagen das viele Fans voraus, nachdem der Schauspieler ein Bild von sich mit dem zweiten und dritten Kompendium des Comics gepostet hat.

Bildunterschrift des Fotos mit "Ein wenig lesen. Dank Robert Kirkman" haben viele Leute dies als einen nicht so subtilen Hinweis verstanden, dass Morgan sich bereits der gestapelten Besetzung der Show anschließen könnte.

Jeffrey Dean Morgan war zuvor in einer anderen Adaption von Robert Kirkmans Werk zu sehen und spielte Negan in The Walking Dead. Auch wenn er weiterhin den äußerst beliebten Charakter spielt, gibt es immer Platz für ihn, um an anderen Projekten zu arbeiten.

Morgan wird auch in Staffel 4 von The Boys erscheinen, die irgendwann in diesem Jahr auf Amazon Prime Video starten soll.

Wen sollte Jeffrey Dean Morgan Ihrer Meinung nach spielen, wenn er in Invincible die Hauptrolle spielen wird?