Invincible Schöpfer enthüllt, dass die Serie in zukünftigen Staffeln mehr originelle Episoden und "Nebenquests" erstellen wird

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Invincible werden weitere originelle Handlungsstränge für die TV-Serie entwickeln, während wir in zukünftige Staffeln gehen. Der Schöpfer der Comicserie, Robert Kirkman, hat dies bestätigt und sagte, dass die Produktion von eigenem Inhalt für die Serie etwas ist, das "Spaß macht und spannend ist."

"Der Mangel an neuen Handlungssträngen in der Fernsehserie liegt nicht an einem Tod von Ideen der Autoren. Die Autoren der Serie haben jede Menge Ideen, und ja, man kann mit weiteren Nebenquests und Dingen rechnen, die im Verlauf der Serie in die Gesamterzählung einfließen werden", bestätigte Kirkman in einem Interview mit The Direct.

Co-Showrunner Simon Racioppa sagte, dass sich originelle Handlungsstränge nicht wie Füllmaterial anfühlen dürfen, damit sie funktionieren. "Es muss sich einfach organisch für die Serie anfühlen, oder? Das Wichtigste für uns ist, dass es keine Folge geben sollte, die man überspringen kann", sagte er. "In jeder Folge bekommen wir nur acht pro Jahr, acht pro Staffel. Jede Folge muss Marks Geschichte voranbringen, muss wichtig sein. Du solltest nichts entfernen können. Das ist also einer der Inhalte. Wir haben vielleicht eine großartige Idee für eine Folge, aber wenn sie nicht in die Handlung passt, wenn sie keinen Aspekt von Marks Charakter beleuchtet, ihm hilft, zu reifen, ihn an einen Ort bringt, an dem er noch nie war, der die ganze Staffel durchzieht, dann kann es eine großartige Idee sein, aber es ist eine großartige Idee für etwas anderes."

Derzeit ist die Folge der vierten Staffel, in der Mark mit Damien Darkblood in die Hölle reist, die am niedrigsten bewertete Folge der Serie auf IMDb. Es besteht immer die Möglichkeit, dass neue Originalinhalte einen besseren Eindruck hinterlassen, aber es ist eindeutig ein Glücksspiel mit der bereits bestehenden Fangemeinde.