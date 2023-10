Invincible-Regisseur glaubt, dass das Superhelden-Genre stagniert

HQ

Die Arbeit an der zweiten Staffel von Invincible ist in vollem Gange und es gibt auch seit langem Gerüchte über einen möglichen Live-Action-Film, der auf der Serie basiert, ein Gerücht, das Regisseur Robert Kirkman kürzlich in einem Interview mit Variety kommentierte und sagte:

"Ich bin noch in der Drehbuchentwicklungsphase. Ich denke, wenn wir das Drehbuch erst einmal dahin gebracht haben, wo es sein muss, werden wir an einem guten Ort sein und können danach ziemlich schnell weitermachen. Aber all die Faktoren, die ich gerade besprochen habe, sind Dinge, über die wir nachdenken: Wie fühlt sich das neu an?

"Wie wird sich das wie etwas Besonderes anfühlen? Das sind sehr große Aufgaben. Wir müssen auch einen Weg finden, die Zeichentrickserie zu spielen, uns aber auch zu differenzieren und dem Film eine Daseinsberechtigung zu geben. Es gibt eine Menge Arbeit, die getan werden muss. Aber wir sind zuversichtlich."

Während des Interviews wurde auch darüber gesprochen, dass das Superhelden-Genre in den Kinos an Popularität verloren zu haben scheint. Etwas, worüber Kirkman folgendes zu sagen hatte:

"Aus meiner Perspektive – und ich gebe zu, wahrscheinlich falsch! – bekomme ich dieses Gefühl der Neuheit nicht mehr von diesen Filmen. In den ersten 10 Jahren war es so: Oh mein Gott, wir bekommen alles, was wir an Actionfilmen geliebt haben, aber anstatt Bruce Willis dabei zuzusehen, wie er durch einen Lüftungsschacht klettert, sehen wir einem Typen zu, wie er einen Planeten schlägt."

"Es ging darum, die Magie der Superhelden-Comics, die es seit Jahrzehnten gibt, auf eine Art und Weise authentisch in Film zu übersetzen, wie es noch nie zuvor wirklich gelungen war. Jetzt, wo wir 100 Filme haben, ist es schwer, dem Publikum zu sagen: 'Du wirst eine neue Erfahrung daraus machen.' "

Kirkman äußerte sich auch dazu, was Invincible im Vergleich zu anderen Superhelden so einzigartig macht:

"Hoffentlich kommt es genau zum richtigen Zeitpunkt. Invincible kam in Comics auf, als Superhelden-bewanderte Menschen genau wussten, wie Superheldengeschichten ablaufen. Das Hauptziel von Invincible war es, zu sagen: 'Glaubst du, du weißt, was Superhelden tun?' Und der Comic wurde dadurch sehr populär."

"Und so kommt Invincible zu einer Zeit, in der das allgemeine Publikum extrem superheldenkundig ist. Hoffentlich können wir das Gleiche nachstellen, was in den Comics passiert ist, wo Leute, die jahrelang Marvel- und DC-Comics gelesen hatten, sagten: 'Moment, 'Invincible' gibt mir das Gefühl, als ich anfing, Comics zu lesen.' "

Stimmen Sie dem zu, was Kirkman über das Genre sagt, und freuen Sie sich auf die zweite Staffel von Invincible?