Invincible Presents: Atom Eve ist jetzt erhältlich

Invincible Presents: Atom Eve ist das erste Original-Videospiel aus dem Invincible-Franchise und wird Atom Eve in dieser Visual Novel ein neues Abenteuer erleben, Beziehungen zu anderen Charakteren in der Welt aufbauen und vieles mehr.

Die Geschichte liegt ganz bei dir, aber sie wird immer noch das Gefühl von "Unbesiegbar" haben, wie im Launch-Trailer des Spiels zu sehen ist, den du dir unten ansehen kannst. Jill Murray, Creative Director beim Entwickler Terrible Posture Games, sagte: "Es war fantastisch, einen komplexen Charakter wie Atom Eve zu erforschen und ihre Geschichte zu erweitern. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sehen, woran wir gearbeitet haben!"

Das Spiel ist derzeit auf Steam und Epic erhältlich, aber wenn Sie es kostenlos ausprobieren möchten, können Sie dies tun, wenn Sie ein gültiges Amazon Prime-Abonnement haben. Über Prime Gaming wird die Visual Novel ab sofort bis zum 21. November kostenlos erhältlich sein.