Wir haben nach dem lustigen Teaser im Januar nichts Großes von der zweiten Staffel von Invincible gehört oder gesehen, aber große Neuigkeiten kommen sehr bald.

Amazon bestätigt, dass wir auf der San Diego Comic-Con weitere Informationen zu Invincible Staffel 2 erhalten werden. Das beginnt am 20. Juli, falls Sie es noch nicht wussten, also sind wir vielleicht weniger als zwei Wochen davon entfernt, zu wissen, was "kommt Ende 2023 (mehr oder weniger)" bedeutet.