Invincible hat bereits seinen Thragg gewirkt

Zu sagen, dassInvincible das Ende von Staffel 3 ein denkwürdiges war, ist vielleicht eine Untertreibung. Nach dem exzellenten Kampf zwischen Invincible und Omni-Man in Staffel 1 trat der Titelheld in Staffel 3 gegen den Viltrumiten Conquest an, vielleicht seine bisher größte Herausforderung und auch den bisher wohl verdrehtesten Bösewicht. Aber so sehr sich Conquest als Problem erwiesen hat, er ist nicht die größte Bedrohung für Invincible und die Erde.

Stattdessen kommt er in Form von Thragg, einem Charakter, der als der mächtigste Viltrumite gilt, der Herrscher der Viltrumite Empire und der Hauptantagonist der Invincible -Serie. Wir bringen diese Figur zur Sprache, denn in einem kürzlichen Interview mit Variety verriet Schöpfer Robert Kirkman, dass Thragg bereits für die Zeichentrickserie gecastet wurde.

"Ich meine, es wäre sicherlich seltsam, wenn er nicht in der Show auftauchen würde. ja. Ich meine, ich weiß es nicht. Es ist so hart. Hier ist, was ich sagen werde: Er wurde gecastet und er ist unglaublich."

Es ist unklar, wann genau Thragg in der Serie debütieren wird, aber in den Comics folgte sein Auftritt traditionell auf den gescheiterten Versuch von Conquest, Mark Grayson zu töten, etwas, das wir buchstäblich gerade erst erlebt haben und von dem wir sehr beeindruckt waren.