Ich habe damals viel Star Wars: Galaxy of Heroes gespielt. Nicht, dass es ein besonders bemerkenswertes Spiel gewesen wäre, aber es bot ein relativ tiefgründiges Spielsystem, das Top-Down-Kämpfe mit Charakter-Updates und angepassten Angriffen auf eine Art und Weise mischte, die mich zusammen mit einer großartigen Atmosphäre dazu brachte, zu bleiben. Für eine Weile jedenfalls. Marvel Strike Force basierte auf der gleichen Grundidee und war eine Kopie, mit der ich auch einige Zeit verbracht habe. Die erzwungenen häufigen Aufforderungen an mich, Mikro-Gadgets gegen echtes Geld einzutauschen, und die Menge an reinem Grind, die es enthielt, machten mich müde, aber genau wie im Fall von Galaxy of Heroes gab es Vorzüge, die nicht ignoriert werden konnten.

Invincible: Guarding the Globe ist eine Kopie von Galaxy of Heroes und Strike Force, in jeder erdenklichen Hinsicht. Das Management von Ubisoft hat ein kleines, hektisches Mini-Team damit beauftragt, jedes einzelne Element dieser Titel zu stehlen, hat aber vergessen, irgendeine Art von eigener Identität oder Wert in Bezug auf das Gameplay zu schaffen, was in diesem Fall eher fehlt. Die Einrichtung ist einfach. Die Flaxan-Armeen sind in die Erde eingedrungen und es liegt an Mark Grayson und seinen Superhelden-Gefährten, die Straßen von diesem galaktischen Müll zu befreien.

Du wählst aus, welche Charaktere du in den Kampf mitnehmen möchtest und auf welcher Position in deiner Aufstellung sie alle sein sollen, dann siehst du zu, wie sie automatisch "ihren Job machen" und hoffst einfach, dass sie gewinnen. Du kannst nicht alleine mit verschiedenen Tastenkombinationen kämpfen, du kannst deine Angriffe nicht anpassen wie in Galaxy of Heroes, du kannst nicht mit Freunden spielen wie in Strike Force und du kannst deine unbesiegbaren Helden nicht dazu bringen, ihre Angriffe miteinander zu verbinden, um noch mehr Schaden zu verursachen wie im Marvel-Spiel. Ubisoft hat alles weggeworfen, was an den kopierten Spielen gut ist, und das hat natürlich zu einem Gameplay geführt, das nicht nur so gut wie keine Interaktivität bietet, sondern auch so monoton sinnlos ist, dass es sich anfühlt, als wären die Uhren stehen geblieben.

Jede Schlacht ist gleich, oder besser gesagt, identisch. Die Gegner werden zwischen den Kämpfen kopiert und nach mehreren Stunden mit Guarding the Globe kann ich ehrlich sagen, dass ich seit einigen Jahren nichts mehr so grotesk eintönig rezensiert habe. Die Helden machen ihr Ding, während man zuschaut, die Story ist inhaltslos träge und wird in Form von Standbildern plus Textboxen erzählt, und die Atmosphäre atmet viel zu wenig von Invincible. Es wird nicht durch die Tatsache erleichtert, dass Ubisoft genug aufdringliche Mikroüberschriften eingebaut hat, dass das Spiel fast zerbricht. Jedes Mal, wenn du und deine Helden eine Schlacht verlieren, erscheint eine Box, die dir mitteilt, dass du deine Helden weiter verbessern musst, und wenn dir die Währung ausgeht, um diese Upgrades zu kaufen, wirst du automatisch in die Shop-Kategorie weitergeleitet, in der du Tausende von Dollar für Geld und Schmuck ausgeben kannst, die erforderlich sind, um die nächste Schlacht ohne viel zusätzlichen "Grind" und Backtracking zu bestehen. Es ist sicherlich möglich, seine Helden in einer Reihe kleinerer GDA-Missionen einzusetzen und somit, ohne auch nur sitzen und dem Elend zusehen zu müssen, zusätzliches Geld in die Brieftasche zu ziehen, aber für diejenigen, die vorankommen, gegen Bosse kämpfen und vermeiden wollen, knallgelbe Klone zu Tausenden hinter einem Hamburger-Kiosk zu hacken, Es sind die Mikrokäufe, die hier erforderlich sind.

In mehrfacher Hinsicht ist es eine Schande, dass Ubisoft sich dafür entschieden hat, die sicherlich teure Invincible-Lizenz auf diese Weise zu verwenden. Das Setup passt nicht zu Invincible und seinen Charakteren, die Spielmechanik ist so automatisiert, dass es sich nie so anfühlt, als würde ich als Spieler teilnehmen und die Story ist lächerlich dünn und uninteressant. Stattdessen hätten sie natürlich ein vollwertiges großes Spiel à la Marvel's Spider-Man bauen sollen, durchtränkt von Charakteren, Korruption, Machtspielen, dem Bösen, Blut und dem intergalaktischen Tod. Mark Grayson und sein Superdaddy haben sich das verdient.