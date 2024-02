Invincible Der Trailer zu Staffel 2 Teil 2 bringt alles auf eine andere Ebene

HQ

Vor drei Wochen kündigte ein sehr kurzer Teaser an, dass der zweite Teil von Invincible Staffel 2 am 14. März auf Prime Video Premiere feiern wird. Wir sind jetzt weniger als einen Monat davon entfernt, also ist es an der Zeit, einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was uns erwartet.

Der erste Trailer zu Invincible Staffel 2 Teil 2 mag recht ruhig beginnen, aber es wird schnell klar, dass Mark Grayson und die anderen Superhelden und Schurken ihre bisher größten und blutigsten Kämpfe auf verschiedenen Planeten und in verschiedenen Dimensionen haben werden. Es sieht definitiv so aus, als ob diese letzten vier Episoden vollgepackt sein werden mit Action, Drama und allem, was dazwischen liegt, also betrachte mich als gehyped. Wie steht es mit dir?