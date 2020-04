Invasions-Expansion für Age of Wonders: Planetfall aufgedeckt

Entwickler Triumph Studios und Publisher Paradox Interactive haben uns kürzlich die zweite von drei geplanten Erweiterungen für Age of Wonders: Planetfall vorgestellt. Mit dem vielsagenden Titel Invasions bricht eine neue, spielbare Echsenmenschenrasse namens Shakarn über das Spiel hinein. Mit den sogenannten Therians gibt es zudem eine NPC-Fraktion, die als Miliz fungiert und nahe mit den Tieren verwandt sein soll. Age of Wonders: Planetfall - Invasions wird am 26. Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und neue Herausforderungen, sowie zwei weitere Kampagnenmissionen bieten. Ca. 20 Euro kostet der Inhalt, Besitzer des Season-Passes müssen das DLC nicht erneut kaufen. Mehr Infos gibt es auf Steam.

