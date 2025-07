Infiltration kehrt im August auf Apple TV+ zurück

Obwohl es nicht so bekannt ist wie viele andere Apple TV+ -Produktionen, erweist sich Infiltration weiterhin als Hit. Diesen Sommer kommt die dritte Staffel der Serie an, und diese wird sich von den Vorgängern unterscheiden, da sie die verschiedenen Charaktere zusammenbringt. Das mag normal erscheinen, aber Infiltration hat bisher damit gelebt, die Geschichte der gleichen Alien-Invasion zu erzählen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven, was diese Staffel einzigartig macht, da sich unsere Helden zusammenschließen, um der außerirdischen Bedrohung einen Schlag zu versetzen.

In der eigentlichen Handlung dieser Staffel kommen die verschiedenen Charaktere zusammen und werden damit beauftragt, das außerirdische Mutterschiff zu infiltrieren. Der Haken an der Sache ist, dass sie zu dieser Zeit auch mit einer neuen Spitzenvariante der Außerirdischen konfrontiert werden, eine weitere Hürde, die die Crew überwinden muss, wenn sie die Invasion stoppen und die Menschheit vor der vollständigen Auslöschung retten will.

Da sich die Charaktere zusammengetan haben, können wir in dieser Staffel mit der Rückkehr von Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza und Enver Gjokaj rechnen, während Erika Alexander als Stammgast debütiert.

Infiltration: Staffel 3 feiert am 22. August Premiere, und ihr könnt euch den Teaser-Trailer für die Serie unten ansehen.