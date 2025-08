Invasion kehrt diesen Monat für eine dritte Saison zurück

HQ

Die außerirdische Bedrohung in Apples Invasion hat sich weiterentwickelt und ist in der dritten Staffel weitaus aggressiver und gefährlicher und verbreitet Tod und Zerstörung über den Planeten. Zum ersten Mal schließen sich die Hauptfiguren aus verschiedenen Kontinenten – von New York bis Afghanistan, Japan, Oklahoma und dem Vereinigten Königreich – in einer gemeinsamen Anstrengung zusammen, um zurückzuschlagen. Wir werden auch Anzeichen für eine direkte Kommunikation mit dem außerirdischen Bewusstsein durch Mitsuki, gespielt von Shioli Kutsuna, sehen, von der erwartet wird, dass sie dem Konflikt eine ganz neue Dimension verleiht.

Natürlich kehren eine Reihe bekannter Gesichter zurück, wobei mehrere Darsteller ihre Rollen wieder aufnehmen - darunter Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, India Brown und Enver Gjokaj. Das gleiche wunderbar stimmungsvolle Sounddesign scheint intakt zu bleiben, allen voran der Komponist Max Richter. In Kombination mit beeindruckenden visuellen Effekten und einer komplexen Erzählung sieht es so aus, als würde dies die bisher intensivste Saison von Invasion werden. Die Staffel feiert am 22. August Premiere, neue Folgen werden jeden Freitag bis zum 24. Oktober veröffentlicht. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Schauen Sie Invasion - und freuen Sie sich auf diese dritte Staffel?