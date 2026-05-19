Into the Unwell überspringt Early Access und startet nächstes Jahr

HQ

Der Plan war, dass die schwedische Entwicklerin She Was Such a Good Horse dieses Jahr Into the Unwell per Early Access veröffentlicht, aber irgendwann haben sie ihre Meinung geändert und in einem völlig verrückten Video angekündigt, dass sie Early Access überspringen und stattdessen 2027 ein fertiges Produkt veröffentlichen werden.

Die verschickte Pressemitteilung setzt auch den Ton dafür, wohin das Studio mit seinem wunderbar gestalteten Titel gehen möchte, wobei Kreativdirektor Mårten Stockhaus erklärt:

"Vaffeldagen ist einer der wichtigsten Feiertage in Schweden. Aber da wir nicht besonders gut im Putzen sind, stolperte ich über den riesigen Haufen Bierdosen, die nach den Feierlichkeiten übrig blieben, und zertrümmerte im Herbst die Early-Access-Disc. Die gute Nachricht ist, dass Coffee Stain uns bezahlt, um die Scheibe wieder zusammenzukleben! Außerdem geht es mir übrigens gut, danke der Nachfrage. Wie auch immer, eine vollständige Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2027. Wie jede Entwicklercrew, die von Träumen und einer gesunden Portion Kühnheit lebt, sind wir fest entschlossen, ein vollständiges Spiel zu veröffentlichen, das so gut ist, wie wir es überhaupt machen können, wenn wir tatsächlich veröffentlichen."

Mit anderen Worten: Auch wenn wir noch länger warten müssen, klingt das nach ziemlich guten Nachrichten, und in derselben Pressemitteilung erklärt der Leiter des Verlags Coffee Stain Group, Anton Westberg, Folgendes:

"Mehr Geld auf Into the Unwell zu werfen, macht für Coffee Spot total Sinn. Dadurch bleiben wir unserer langen und stolzen Tradition treu, in Spiele mit seltsamen Tieren zu investieren. Das ist größtenteils nicht nach hinten losgegangen."

Und da habt ihr es. Into the Unwell wird nächstes Jahr erscheinen und sowohl Koop- als auch Roguelite-Action für den PC bieten. Bislang wurden keine weiteren Plattformen bestätigt. Schau dir das Video unten an (das erste Mal, dass eine Verzögerung wirklich lustig ist?) und wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest, haben wir hier ein Interview mit Mårten Stockhaus zum Teilen.