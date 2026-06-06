Into the Unwell präsentiert einen verrückten neuen Gameplay-Trailer auf Day of the Devs

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Into the Unwell, der cartoon-inspirierte Action-Roguelite aus She Was Such a Good Horse und Coffee Stain, hat bei Day of the Devs einen neuen Gameplay-Trailer enthüllt. Mehr von Charcats Geschichte, einige der Upgrades und Waffen, mit denen wir uns ausstatten können, sowie die bizarren Bosse, die wir besiegen werden, zeigen.

Der Trailer selbst beginnt damit, dass zwei Cartoonfiguren uns von einer bestimmten sehr unglücklichen Katze erzählen, wobei sie sich auf Into the Unwell s Charcat beziehen. Dann kommen wir zu Action-Gameplay, bei dem Charcat durch eine Reihe seltsamer Umgebungen schlägt, mit allerlei Inspirationen, verrückten Objekten und Gegnern, die dir aus dem Nichts den Kopf einschlagen können, wie ein Container beweist, der auf den Kopf unseres Helden springt.

Natürlich ist es nicht nur Charcat allein, der sich den aus seinem Kopf erfundenen Merkwürdigkeiten stellen kann. Into the Unwell bietet auch Koop-Gameplay, und wir sehen davon auch im Gameplay-Trailer. Into the Unwell bekommt als Teil dieses Trailers kein engeres Veröffentlichungsdatum, und uns wird gesagt, wir sollen einfach auf 2027 achten, da die vollständige Veröffentlichung erscheint, nachdem das Entwicklerteam die Idee, zuerst Early Access zu machen, verworfen hat.