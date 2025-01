Into the Breach wird nach großem CEO-Veruntreuungsskandal geschlossen

HQ

Eine in Großbritannien ansässige E-Sport-Organisation ist gezwungen, ihre Türen für immer zu schließen, nachdem ihr CEO im Mittelpunkt eines großen Veruntreuungsskandals steht. Into the Breach wird geschlossen, da dem Unternehmen klar geworden ist, dass "eine Person, die mit allen finanziellen und monetären Entscheidungen betraut ist, Gelder für den persönlichen Gebrauch veruntreut hat".

Während die genaue Person in der Erklärung von Into the Breach nicht genannt wird, hat CEO Sam "STM" Macedonio sich als die schuldige Person erwiesen, indem er alles in einer langen X-Erklärung enthüllte, in der er behauptet:

"Unglücklicherweise habe ich, der CEO, mich wie zwei Personen verhalten - die eine versuchte, es mit ihren Bemühungen aufzunehmen, und die andere ein destruktiver, alkoholkranker Narzisst, der wild entschlossen war, sich selbst zu verbrennen. Ich denke, jeder, der mich kennengelernt hat, hat wahrscheinlich eine dieser beiden Seiten gesehen, wobei die erstere in der Lage war, alle um mich herum davon zu überzeugen, dass ich eine vernünftige Person war, die verantwortungsbewusst handelte und ihr Vertrauen nicht missbrauchte, während die letztere in der teuflischen Jagd nach Dopamin und Selbstverletzung verschwindet. Die ultimative Karikatur, die das Schlimmste von Menschen und dieser Branche verkörpert."

Macedonio ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte, dass er von den 5,5 Millionen Pfund, die Into the Breach zwischen 2023 und 2024 verdiente, rund 600.000 Pfund für sich selbst nahm und diese für "Verbieger und Selbstverletzungshandlungen" verwendete.

Vor diesem Hintergrund hat Into the Breach gesagt, dass es "mit Rechts- und Finanzberatern zusammenarbeitet, um diese Situation transparent und verantwortungsbewusst zu handhaben", aber dass seine "Priorität darin besteht, unsere Spieler, Mitarbeiter und Partner während dieses schwierigen Übergangs zu unterstützen".