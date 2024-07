Interview über Diablo IV: Vessel of Hatred und die neue Geistergeborenen-Klasse

HQ

Endlich wurde die größte Neuerung der ersten großen Erweiterung von Diablo IV, Vessel of Hatred, enthüllt. Es markiert nicht nur die Rückkehr der Serie in die Dschungelregion Nahantu, sondern heißt auch die neue Geistergeborenen-Klasse willkommen. Beschützende Krieger, die ihre Stärke aus ihrer Bindung an die von Tieren manifestierten Guardian Spirits beziehen und von denen jeder einen Spielstil und eine Anpassung hat, die in Kombination miteinander für Diablo IV -Spieler Neuland betreten werden.

Und während ihr bereits unsere Eindrücke von der Geistergeborenen-Klasse lesen und euch unsere eigenen fast zweistündigen Spielfilme zur Erkundung von Nahantu ansehen könnt, solltet ihr noch einen Schritt weiter gehen und von den Schöpfern selbst lesen, wann die Erschaffung von Vessel of the Hatred und der neuen Klasse begann, warum diese Tiere als Guardian Spirits ausgewählt wurden, Und was Spieler, sowohl neue als auch altgediente Spieler, von dieser Erweiterung und dieser Klasse erwarten können. Zu diesem Zweck setzten sich die Medienvertreter, die der Einladung von Blizzard gefolgt waren, um die neuen Inhalte und Charaktere auszuprobieren, in einer Gruppensitzung mit Stephen Stewart (Associate Class Designer), Bjorn Mikkelson (Game Designer Classes) und Eleni Rivera-Colon, Associate Narrative Designer, zusammen, die all diese Fragen beantworteten.

Lasst uns zunächst darüber sprechen, wie und wann das Design der neuen Geistergeborenen-Klasse Gestalt annahm. "Mehrere Jahre. Wir arbeiten seit etwa zwei Jahren daran. Schon als D4 herauskam, waren wir bereits tief in der Entwicklung."

Nahantu ist für ältere Spieler der Diablo Serie keine unbekannte Region, da der Held Kurast bereits in Diablo II besucht hat. Die Spiritualisten sind jedoch eine Fraktion, die im Schatten gehalten wurde. "Es ist eine sehr kleine Gemeinde", kommentierte Rivera-Colon. "Die Geistgeborenen sind Menschen, die aus dem Land Nahantu kommen. Sie sind direkt mit ihr verbunden und haben diese Berufung des Seins, aber man wird nicht geboren, um die Kultur zu praktizieren. Du durchläufst ein Ritual, das sich "Test of the Mist" nennt. Und so wird man ein Spiritualist."

Eine Kultur, die auf dem Respekt vor der Natur und dem Kampf um ihren Schutz vor jeder Bedrohung basiert und die auf einem Fundament vieler Ursprünge verankert ist. "Was die Kultur anbelangt, haben wir uns von vielen verschiedenen Kulturen inspirieren lassen", erklärt Mikkelson. "Wir wollten nicht nur eine bestimmte Sache machen. Wir wollten eine Kultur schaffen, die gemeinschaftlich ist und sich frisch anfühlt."

Stewart fuhr fort: "Jeder der Geister wird von Tugenden und Ideen angetrieben, was einen anderen Kampfstil beeinflusst. Und so verhält es sich zu dieser Kampfkultur."

Diese Guardian Spirits (Jaguar, Gorilla, Adler und Tausendfüßler) repräsentieren für sich genommen vier sehr unterschiedliche Visionen für die Geistergeborenen, aber ihre Wahl gegenüber der anderer Tiere, die im Spiel dargestellt werden sollten, ging über die Tatsache hinaus, dass sie "Dschungel "-Tiere waren. Und selbst wenn sie nicht die einzigen sein werden, die es gibt.

"Wenn wir über Geisterwächter sprechen, gibt es viele von ihnen. Sie werden in der Lage sein, sie zu erleben. Es sind nicht nur diese vier. So werden sie in Sanctuary präsentiert." (...) "Bei diesen speziellen Tieren bestand ein großer Teil davon darin, ein anständiges Maß an Abwechslung in den Tierarten zu bieten, solche Dinge."

In dieser Hinsicht waren wir besonders fasziniert von der Wahl des Centipede, der eindeutig nicht das erste ist, was einem in den Sinn kommt, wenn man an einen Dschungel denkt. Aber für die Entwickler ist seine Präsenz mehr als klar:

"Wir wollten versuchen, fast alle Dschungelumgebungen einzubeziehen, vom Blätterdach bis zum Boden und solchen Dingen. Es wäre sehr einfach, wenn wir über etwas reden würden, das nur für das Gift gedacht ist. Die Schlange ist sehr offensichtlich, aber der Tausendfüßler ist noch mehr als das. Verbinden Sie es mit dem Boden und Insekten, aber auch Vögeln und auch Primaten. Wir haben versucht, eine eklektische Gruppe von Spirituosen zu schaffen. Es ging auch darum, etwas zu finden, das zu den Themen passt. Ich denke, es hat auch viel Zusammenhalt gebracht, als wir versucht haben, die Fähigkeiten zusammenzubringen. Es gab uns einen verankerten Ort, von dem aus wir arbeiten konnten, wo Sie sagten, was sind die Aspekte dieses einzelnen Tieres? Nun, der Gorilla wird ein sehr offensives, schweres Ding sein. Das hat sich dann in seiner Kernkompetenz niedergeschlagen."

Bei der Idee der Build-Anpassung und der Kombination von Guardian Spirits stellte sich die Frage, wie eine so große Bandbreite an Möglichkeiten zu den anderen Klassen im Spiel passen würde, die in ihrem Design viel starrer sind.

"Diablo 4 basiert auf der Idee der offenen Welt und dem Konzept, in dem man andere Spieler treffen wird. Wir wollen, dass es immer ein Vorteil und kein Nachteil ist. Du willst andere Leute in deinen Helltiden oder deine Events sehen, die auftauchen. Ich denke, du hast die Idee der Geistergeborenen angesprochen, dass sie sehr anpassbar sind und Synergien innerhalb der Klasse selbst haben. Ich denke, ihr werdet auch sehen, dass, wenn ihr anfangt, euch die Gruppenmechanik und Anpassungsfähigkeit anzusehen, es vielleicht eine Möglichkeit für euch gibt, einen Schurken oder einen Barbaren zu unterstützen, wenn ihr zusammen Höhlen oder etwas anderes macht, wo ihr vielleicht eine defensivere Rolle einnehmt. Nicht unbedingt ein Tank zu sein, denn wir machen nicht gerade Tank-Spezialisierungen, Unterstützung oder Heilung auf diese Weise, aber die Idee könnte sein, dass, wenn du das Gefühl hast, dass deiner Gruppe etwas fehlt, Spiritborn eine Menge in seinem Set hat, um es in eine der Rollen zu bringen, die die Gruppe vielleicht braucht."

Bei einer solchen Bandbreite an Möglichkeiten und einem so abwechslungsreichen Design hatte ich selbst die Frage, ob dies noch weitergehende Änderungen am Design der Gegner bedeuten würde, die in Vessel of Hatred erscheinen werden. Worauf Mikkelson antwortete:

"Die Inspiration und Kultur in Nahantu bezieht sich wirklich auf das, was man im Dschungel erleben kann. Sehr ähnlich wie Spiritborn. Die Feinde hier sind neue Feinde, so wie der Geistgeborene für den Dschungel gebaut wurde. Zusammenhängend sind sie auch mit der Geschichte verbunden."

Zu dieser Geschichte haben sie leider nicht viel mehr Details preisgegeben als das, was bereits öffentlich gemacht wurde, aber es ist auch Teil des Spaßes, es selbst zu entdecken, wenn Vessel of the Hatred am 8. Oktober für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.