Interview mit Hexworks über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Lords of the Fallen: Erfolg des ersten Titels und Hoffnungen auf den Nachfolger

In einer Minute von null auf hundert. Das ist ein bisschen ein Gefühl für die Fortschritte, die sie im Hexworks-Studio bei der Arbeit an Lord of the Fallen (2023) gemacht haben. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit dem Art Director von Hexworks, Javier García Lajara, zu sprechen, wo er uns diese und andere Gedanken über das Souls-like ARPG mitteilte, das gerade sein erstes Jubiläum feiert, was ihr im vollständigen Interview unten sehen könnt.

Zunächst bewertete er ein Jahr später, wie die Veröffentlichung des Spiels zustande kam, seinen anfänglichen Erfolg und die Schwierigkeiten, mit denen es auf verschiedenen Plattformen konfrontiert war, sowie den ständigen Rhythmus der Verbesserungen in Form von Updates, die es in nur 12 Monaten erfahren hat.

"Ja, also im Grunde haben wir in einem Monat eine Million verkaufte Exemplare erreicht und danach haben wir mehrere Monate lang an mehreren Updates des Spiels und Post-Launch-Inhalten gearbeitet, und wir sind etwa anderthalb Millionen mehr oder weniger, ich habe keine endgültigen Zahlen, aber es sollte so sein."

"Leider hatten wir keinen perfekten Start, hauptsächlich auf dem PC, wissen Sie, der PC-Markt ist voll von unterschiedlichen Spezifikationen, PC-Computer für jeden zu Hause sind völlig unterschiedlich (...), also haben wir versucht, all diese Probleme nach dem Start zu beheben, und wir haben mehrere Monate damit verbracht. Ich denke, wir haben es geschafft und das Spiel ist jetzt eine völlig neue Erfahrung."

Und mit Blick auf den Horizont legte Garcia bereits den Honig auf unsere Lippen, indem er über Lords of the Fallen 2 sprach und einen seiner wichtigsten Punkte ankündigte: das Dual-World-Konzept, das dem ersten Spiel zugrunde lag, zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Erinnern wir uns daran, dass es in Lord of the Fallen zwei Realitäten oder Reiche gibt (Axiom und Schwelle). Die eine ist die Hauptwelt, die andere ist die Welt jenseits des Schleiers und gefährlicher, in der die größten Gefahren und auch die größten Belohnungen auf uns warten. García Lajara sagte uns in diesem Zusammenhang:

"Ja, wir behalten nicht nur [den dualen Bereich] bei, wir verbessern ihn,, wir nutzen das, was wir dort tun. Es ist also eine Fortsetzung von Lords of the Fallen, dazu kann ich noch nicht allzu viel sagen. Epic hat sich dem Schiff angeschlossen, um das Projekt zu finanzieren, und wir verwenden natürlich die Unreal Engine 5". Und was die Kunst angeht: "Es wird keine Revolution sein, es wird eine Evolution hauptsächlich von Umbral sein, und obwohl unser Spiel düster und düster und voller Details ist, wollen wir es ein bisschen mehr öffnen, also lasst uns versuchen, ein breiteres Publikum zu erreichen, wenn wir über Kunst sprechen, Das bedeutet auch, eng mit unserem Art Director Alex Chaudret zusammenzuarbeiten, ein großartiger Kerl, großartige Kunst."

Wenn du dich also auf das nächste Lords of the Fallen freust, weißt du zumindest, dass Hexworks sich sehr bewusst ist, was sie von anderen Titeln im gesättigten Soulslike-ARPG-Genre unterscheidet, und dass sie in der Fortsetzung tiefer in dieses Thema eintauchen werden.

Erst vor wenigen Minuten wurde bekannt gegeben, dass das aktuelle Lords of the Fallen ein Update auf allen Plattformen veröffentlichen und auch auf PS5 Pro verbessert wird.