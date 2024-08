Interstellar wird diesen Dezember für IMAX-Vorführungen in die Kinos zurückkehren

In den letzten Tagen gab es ein wenig verrückte Panikmache im Internet, als Gerüchte aufkamen, die darauf hindeuteten, dass Paramount die IMAX-Kopien für Interstellar zerstört haben und dass dies der Grund war, warum die IMAX-Wiederveröffentlichung des Films immer wieder verschoben wurde. Zum Glück handelte es sich, wie so oft im Internet dieser Tage, nur um Fake News.

Denn Paramount hat (über Variety) bestätigt, dass Interstellar später in diesem Jahr, am 6. Dezember, für ein IMAX-Debüt in die Kinos zurückkehren wird. Das Sci-Fi-Epos von Christopher Nolan wird als 70-mm-IMAX-Version in die Kinos zurückkehren, und dass die Verschiebung vorgenommen wurde, damit die IMAX-Version auch mit dem Home-Entertainment-Start übereinstimmen kann.

Werdet ihr im Dezember ins Kino gehen, um Interstellar in all seiner IMAX-Pracht aufzusaugen?