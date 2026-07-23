Interstellar war eine wichtige Inspiration für den Zeitdilatationsfilm Exodus ', sagt der narrative Regisseur

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In Exodus machst du dir nicht nur Sorgen um feindliche Aliens, längst vergessene Verteidigungssysteme und darum, in einem Meteorschauer gefangen zu werden, wenn du durch die Sterne fliegst. Einige Orte, die du besuchst, und manche Reisen, die du unternimmst, führen dazu, dass Jahre vom Bildschirm verschwinden, da die Zeitdilatationsmechanik in der Spielgeschichte sichtbar wird. Wir haben schon einige Sci-Fi-Spiele mit Zeit-Tricks gesehen, aber es scheint etwas zu sein, das nicht unbedingt in ein Spiel passt.

Um den Herausforderungen der Zeitdilatation zu begegnen Exodus betrachtete der erzählerische Regisseur Interstellar, aber auch alles, was in die Vorbereitung auf eine Reise einfließt, die auf einem Planeten Minuten dauern kann, aber Jahre zurück auf der eigenen Heimatwelt. "Wir haben viel Inspiration von Dingen wie Interstellar gezogen. Und eines der Dinge, die wir erkannt haben, ist, dass es nicht nur die Reise ist. Es ist die Vorbereitung auf die Reise, die so wichtig wird. Weil du weißt, wie teuer das wird", sagte Karpyshin in einem exklusiven Interview bei Celsius 232.

"Wir müssen sicherstellen, dass die emotionalen Konsequenzen dieser Reisen vor deiner Abreise feststehen. Und du weißt, was es dich kosten wird. Deshalb sind wir es ein wenig anders angegangen, als wir zunächst dachten. Während du Exodus nicht viele Male im Spiel aufführst. Denn jedes Mal, wenn du hingehst, ist es ein so bedeutungsvolles Ereignis", erklärte Karpyshin.

Der BioWare-Veteran und Star-Wars-Autor fügte hinzu, dass das Team von Archetype Entertainment die Erzählweise von Exodus etwas an diesen Mechanismus anpassen musste. Aber das Endergebnis ist etwas, worauf Karpyshin sich sehr freut.

Lesen Sie das vollständige Interview für weitere Details zu Exodus, Star Wars: Knights of the Old Republic und Fate of the Old Republic unten: