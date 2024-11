Interstellar feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einer Deluxe-Edition auf Blu-ray

Es ist 10 Jahre her, dass Christopher Nolan uns mit Interstellar sein Werk geschenkt hat, das auf Hoffnung und Glauben an die Menschheit basiert, einem Science-Fiction-Film, in dem eine Gruppe von Astronautenwissenschaftlern vor dem Zusammenbruch des Lebens auf der Erde nach einer neuen Heimat für unsere Spezies sucht.

Der Film war ein brutaler Erfolg auf der ganzen Welt, vor allem wegen seiner realistischen Sicht auf die Wissenschaft hinter dem Rekolonisationsprojekt, den solaren Exoplaneten und dem Schwarzen Loch, während er auch an den Gesetzen der Raumzeit herumbastelt, die das Universum regieren, und präsentiert nun zur Feier des Tages eine limitierte 10th Anniversary Collector's Edition auf Blu-ray.

Die Edition enthält die Blu-ray- und 4K-Versionen auf zwei Discs sowie eine dritte Bonus-Disc mit über zwei Stunden neuem Inhalt, darunter Dokumentationen, Podiumsdiskussionen, Trailer-Galerie und mehr. Im Moment gibt es noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt euch den Inhalt der Interstellar 10th Anniversary Collector's Edition im Bild unten ansehen.