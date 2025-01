Internet-Prominente und Influencer werden Formel-E-Autos bei einem besonderen Event in Miami fahren

HQ

Die Formel E versucht, neue Follower zu gewinnen, indem sie im März bei einem besonderen Event Internet-Prominente und Influencer engagiert, darunter Kun Agüero. Dies ist eine beispiellose Veranstaltung für die Formel E, einen Wettbewerb, der erst vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde und bei dem einsitzige Autos verwendet werden, ähnlich wie die Formel 1, aber alle elektrisch sind.

Es handelt sich um einen Wettbewerb, der ins Leben gerufen wurde, um die Nutzung von Elektroautos bekannt zu machen und ihnen ihre Fortschritte zu zeigen. Tatsächlich sind diese Elektroautos in der Lage, schneller als Formel-1-Autos zu beschleunigen, von 0 auf 60 mph (100 km/h) in 1,82 Sekunden. Seit 2020 hat es von der FIA den Status einer Meisterschaft.

Das Management der Formel E stellte fest, dass zwischen dem ePrix in Yeda und (14./15. Februar) und Miami (12./13. April) eine fast zweimonatige Lücke lag. Sie machten aus der Not eine Tugend und riefen die Evo Sessions ins Leben, die vom 5. bis 6. März auf dem Miami International Autodrome stattfinden werden.

Insgesamt werden es elf Influencer sein, die ein intensives Trainingsprogramm durchlaufen, um Formel-E-Fahrer zu werden. Jedes Team wird mit den 11 Formel-E-Teams zusammengebracht. Bisher wurden sechs Influencer bekannt gegeben: Influencer Brooklyn Beckham (Sohn von David), Ex-Fußballer Sergio "Kun" Agüero, Emily in Paris-Schauspieler Lucien Laviscount, Content Creator Cleo Abram, Influencer Vinnie Hacker und Custom-Car-Bauerin Emelia Hartford. Zusammen haben sie 300 Millionen Follower. Hinter den Kulissen wird ein Dokumentarfilm gedreht.

Die Formel E richtet sich an ein jüngeres Publikum, die Digital Natives

Formel-E-CEO Jeff Dodds verteidigt diese Strategie, da die Zuschauer der Formel E in der Regel aus Digital Natives bestehen, so dass "es darum geht, etwas Unterhaltung und eine Erzählung hinter den Kulissen zu bieten und zu erklären, wie es ist, aus dem Nichts zu kommen und zu versuchen, Fahrer zu werden", wie in Motorsport zu lesen ist.

"Weit davon entfernt, die Glaubwürdigkeit der Fahrer zu verringern, werden Sie sehen, wie elitär diese Fahrer sind, wenn einige dieser Entwickler versuchen, zu verstehen, wie man ihr Auto fährt." Fahrer und Influencer werden sich am Steuer abwechseln, und Dodds rechnet mit Abständen bei den Rundenzeiten von 20 bis 30 Sekunden im Vergleich zu professionellen Fahrern.

Die Evo-Sessions werden kostenlos auf verschiedenen Medienkanälen übertragen, und es handelt sich um eine reine Exhibition-Veranstaltung, die nicht von der FIA sanktioniert wird. Auch mögliche Schäden am Auto werden nicht in die Obergrenze der einzelnen Teams für die Saison eingerechnet.