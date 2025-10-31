Internationales Olympisches Komitee und Saudi-Arabiens Olympisches und Paralympisches Komitee beenden Zusammenarbeit bei den Olympischen E-Sport-Spielen

HQ

Die geplante Zusammenarbeit zwischen dem International Olympic Committee (IOC) und dem Saudi Olympic and Paralympic Committee (SOPC) über den Olympic Esports Games ist beendet.

Nachdem der Deal ursprünglich erst im letzten Jahr abgeschlossen wurde, wird er vorzeitig beendet, da die beiden nun ihre eigenen separaten Initiativen erkunden werden.

Was dies für die Spieler und Fans bedeutet, sagte das IOC, dass es "einen neuen Ansatz für die Olympischen E-Sport-Spiele entwickeln wird, der das Feedback aus dem "Pause and Reflect"-Prozess berücksichtigt, und ein neues Partnerschaftsmodell verfolgen wird."

In Bezug auf die Gründe, warum das IOC diesen Weg einschlägt, erklärt es auch, dass "dieser Ansatz eine Chance sein wird, die Olympischen E-Sport-Spiele besser an die langfristigen Ambitionen der Olympischen Bewegung anzupassen und die Möglichkeiten, die die Olympischen E-Sport-Spiele bieten, breiter zu verbreiten, mit dem Ziel, die Eröffnungsspiele so bald wie möglich zu haben."

Es ist unklar, was die SOPC stattdessen anbieten wird, aber die Esports World Cup findet bereits jeden Sommer in Saudi-Arabien statt, also werden sie das vielleicht einfach verdoppeln.